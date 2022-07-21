KYK faizleri ne zaman, hangi tarihte silinecek? Borç silme işlemi başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek olan müjdeyi bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. KYK faizlerinin silineceğini duyanlar ise konuyla ilgili araştırmalara başladı.
KYK borçları ne zaman silinecek sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'den sonra, ''Bugüne kadar kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Mezun öğrencinin henüz SGK girişi yoksa kredini ödemesini erteleyebiliyor.