Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.07.2022 18:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2022 19:22
    ABONE OL

    Deprem mi oldu son dakika? Twetter yorumları! AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Biga, Bandırma, Gönen...

    Son dakika haberine göre İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Twitter üzerinden yüzlerce kullanıcı depremle ilgili paylaşımlarda bulundu. Peki Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Biga, Bandırma'da deprem mi oldu son dakika? 21 Temmuz 2022 deprem nerede oldu? İşte son dakika gelişmenin detayları, AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve Twitter'dan gelen yorumlar...

    SON DAKİKA DEPREM! İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Depremi hisseden binlerce vatandaş araştırmalara koyuldu ve Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Peki deprem nerede oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Biga, Bandırma deprem kaç büyüklüğünde? İşte son dakika gelişmeler...

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz 2022 saat 18:44'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Balıkesir Gönen'deki depremin büyüklüğünü 4.8 olarak kaydederken, derinliğini ise 8.4 km olarak duyurdu.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    AFAD'dan deprem sonrası ilk açıklama geldi.

    Söz konusu açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

    Depremin meydana geldiği Gönen'den Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

        UZMANLARDAN UYARI

        Deprem hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ''Yıkıcı değil hatırlatıcı'' dedi. İşte o açıklama...

        CAN YA DA MAL HASARI BİLGİSİ YOK

        İlk belirlemelere göre depremle ilgili bir can ya da mal kaybı söz konusu olmadı. Ancak ilgili birimlerin tüm ihtimallere karşı tespit çalışmalarına başladığı aktarıldı.

        PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI DEĞİL HATIRLATICI

        Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor.

        TWİTTER ÇALKALANDI!

        İşte Twitter'da gelen yorumlardan bazıları;
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika? Twetter yorumları! AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Biga, Bandırma, Gönen...
            SON DAKİKA