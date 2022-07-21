Deprem mi oldu son dakika? Twetter yorumları! AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Biga, Bandırma, Gönen...

SON DAKİKA DEPREM! İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Depremi hisseden binlerce vatandaş araştırmalara koyuldu ve Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Peki deprem nerede oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Biga, Bandırma deprem kaç büyüklüğünde? İşte son dakika gelişmeler...
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz 2022 saat 18:44'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Balıkesir Gönen'deki depremin büyüklüğünü 4.8 olarak kaydederken, derinliğini ise 8.4 km olarak duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Gönen (Balikesir)
Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ
Enlem : 40.1590 N
Boylam : 27.4041 E
Derinlik : 12.32 km
Detay : https://t.co/BSoEtBR1Lh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'dan deprem sonrası ilk açıklama geldi.
Söz konusu açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Depremin meydana geldiği Gönen'den Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.