Deprem mi oldu son dakika? Twetter yorumları! AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Biga, Bandırma, Gönen...

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Deprem hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ''Yıkıcı değil hatırlatıcı'' dedi. İşte o açıklama...

CAN YA DA MAL HASARI BİLGİSİ YOK

İlk belirlemelere göre depremle ilgili bir can ya da mal kaybı söz konusu olmadı. Ancak ilgili birimlerin tüm ihtimallere karşı tespit çalışmalarına başladığı aktarıldı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI DEĞİL HATIRLATICI

Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor.