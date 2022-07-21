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    • Haberler
    • 21.07.2022 11:11
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    • 21.07.2022 11:11
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    Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim 2022? LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hangi okula yerleştim 2022?

    Hangi liseye gideceğimi nasıl öğrenebilirim 2022? Sorusu milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer aldı. LGS tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakacağını ve hangi liseyi kazandığını öğrenemek istiyor. Öte yandan birinci yerleştirmede liseye gitmeye hak kazanan adaylar sevinerken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Peki, Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim 2022 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hangi okula yerleştim 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim 2022?

    Hangi liseyi kazandım 2022? LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Soruları milyonlaca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. LGS tercih başvurularının bitmesiyle gözler sonuçların açıklanmasına çevrilmişti. MEB tarafından LGS yerleştirme sonuçları açıklaması bekleniyor. Bu bağlamda, öğrenciler tercih sonuçlarının nereden bakıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim 2022 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hangi okula yerleştim 2022?

    MEB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden ilan edilecek.

    EN ÇOK 20 TERCİH YAPILABİLECEK

    Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar yerel yerleştirme tercihlerinin tamamını aynı okul türünden yapamayacak.

    Merkezi yerleştirmede adaylar puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerinde olan bir okula yerleştirilecekler. Bu nedenle önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimlere göre tercih yapan adayların yerleşme şansı daha yüksek olacak.

    Sistemde değerlendirme puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Eğer aday 10 tercihin hiçbirinde kontenjanlardan birine tutunamadıysa yani kendinden daha yüksek puanlı adaylar bu okulları tercih ettiyse o zaman bu öğrenci merkezi yerleştirme ile yerleşmemiş olacak ve bu sefer sistem öğrenciyi yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleştirmeye çalışacak.

        LGS LİSE NAKİL TAKVİMİ

        MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
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        Haberler Haberler Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim 2022? LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hangi okula yerleştim 2022?
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