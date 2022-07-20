Polis olma şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çocukluğundan beri polis olma hayali kuranlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2022 polis olma şartları neler? Polislik başvurusu nasıl yapılır? Polis maaşı 2022 ne kadar? İşte merak edilenler...
POLİS NASIL OLUNUR?
Polis olmak isteyen kişilerin bir takım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Polis olmak için yazılı, sözlü ve fiziksel olmak üzere üç farklı sınava girilmesi gerekmektedir. Polislik sınavına girmek için ise en az lise mezunu olunması gerekir.
Üniversite sınavından belirlenen barajı geçmek de polis olmak için gerekli bir şart olarak ifade edilebilir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her sene açıklanan tarih aralığında sınavlara başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında istenilen evrakların ise eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
POLİS OLMA ŞARTLARI NELER 2022?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)