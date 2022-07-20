YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS yeni tercih kılavuzu yayımlayacak mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, '2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.