YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS yeni tercih kılavuzu yayımlayacak mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS tercihleri hakkında aramalar hız kazandı.18-19 Haziran tarihleri arasında yapılan YKS sınav sonuçları açıklandı. Ardından tercih süreci başlayacak. Peki, YKS yeni kılavuz ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS yeni kılavuz yayımlayacak mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, '2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.
Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.