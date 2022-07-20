LGS yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı mı? e- Okul meb.gov.tr giriş LGS tercih sonuçları öğrenme ekranı: 1. Nakiller ne zaman?

LGS tercih sonuçları yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. Terrcihte bulunan öğrenciler konu hakkında sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sonuc.meb.gov.tr 2022 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS tercih sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte sınava dair merak edilen detaylar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
4 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri 20 Temmuz'da sona erecek. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.