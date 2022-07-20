KPSS LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Böylece sınav yerlerinin de 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor.