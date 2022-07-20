Joe Biden kanser mi? Son dakika Joe Biden hasta mı, sağlık durumu nasıl? Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var? soruları gündemde yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden Dealware eyalatinde İklim Değişikliği ile ilgili bir toplantıdaki konuşmasında şoke eden bir açıklama yaptı. Biden kanser olduğunu itiraf etti. İşte detaylar...
JOE BİDEN KANSER Mİ, HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?
ABD başkanı Joe Biden kanser olduğunu açıkladı. Biden, ABD'nin Dealware eyalatinde İklim Değişikliği ile ilgili bir toplantıda yaptığı açıklamada, "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" ifadesini kullandı.
JOE BİDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.
Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.
37 YIL SENATÖRLÜK YAPTI
2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.
Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa'daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım'da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla birlikte 20 Ocak 2009'da 47. başkan yardımcısı olarak yemin etti.
8 Kasım 2016'daki seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'e devretti.
İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.