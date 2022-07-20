Joe Biden kanser mi? Son dakika Joe Biden hasta mı, sağlık durumu nasıl? Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?

İLKLERİN BAŞKANI OLDU

Biden'ın zaferi ülkedeki seçim tarihi açısından birçok ilki de beraberinde getirdi. Şu anda 77 yaşında olan ve 20 Kasım'da 78 yaşına girecek olan Biden, ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan oldu.

Ülke tarihindeki en yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimlerde Biden, 74,5 milyonu aşkın oy alarak ülke tarihinde en yüksek oyu alarak başkan seçilen kişi oldu.

Biden ayrıca yaklaşık 30 yıl aranın ardından görevdeki bir başkana ilk döneminde seçimi kaybettiren ilk kişi oldu.

Öte yandan, Biden, John F. Kennedy'nin ardından ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.