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    • 20.07.2022 23:41
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    Joe Biden kanser mi? Son dakika Joe Biden hasta mı, sağlık durumu nasıl? Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?

    Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden'in kanser olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberinin ardından sağlık durumu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Joe Biden kanser mi? Son dakika Joe Biden hasta mı, sağlık durumu nasıl? Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte yanıtları...

    Joe Biden kanser mi?

    Joe Biden kanser mi? Son dakika Joe Biden hasta mı, sağlık durumu nasıl? Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var? soruları gündemde yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden Dealware eyalatinde İklim Değişikliği ile ilgili bir toplantıdaki konuşmasında şoke eden bir açıklama yaptı. Biden kanser olduğunu itiraf etti. İşte detaylar...

    JOE BİDEN KANSER Mİ, HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    ABD başkanı Joe Biden kanser olduğunu açıkladı. Biden, ABD'nin Dealware eyalatinde İklim Değişikliği ile ilgili bir toplantıda yaptığı açıklamada, "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" ifadesini kullandı.

    JOE BİDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

    1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.

    Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.

    37 YIL SENATÖRLÜK YAPTI

    2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.

    Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa'daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.

    23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım'da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla birlikte 20 Ocak 2009'da 47. başkan yardımcısı olarak yemin etti.

    8 Kasım 2016'daki seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'e devretti.

    İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.

        BİDEN NASIL BAŞKAN OLDU?

        ABD başkan adaylığını 25 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı 3,5 dakikalık video ile duyuran Biden, burada Trump'ın ülkeyi kutuplaştırdığını vurgulayarak, kendisinin halkı birleştireceğini belirtti.

        Ön seçim sürecinde diğer Demokrat başkan aday adayları ile hararetli tartışmalara imza atan Biden, 5 Şubat 2020 günü Iowa'da Demokrat aday adayları arasında yapılan ilk ön seçimi 4. sırada, 11 Şubat'ta New Hampshire'da yapılan ikinci ön seçimi ise 5. sırada bitirdi.

        Ay sonunda Güney Carolina'da yapılan ön seçimde ivme yakalayan Biden, Demokrat rakipleri Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Elizabeth Warren'ın yarıştan çekilmesiyle büyük avantaj yakaladı.

        3 Mart'taki Süper salı olarak nitelendirilen ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerin 9'unu kazanan Biden, 8 Nisan 2020'de Bernie Sanders'ın da yarıştan çekilmesiyle partisinin tek başkan adayı olarak kaldı.

        İLKLERİN BAŞKANI OLDU

        Biden'ın zaferi ülkedeki seçim tarihi açısından birçok ilki de beraberinde getirdi. Şu anda 77 yaşında olan ve 20 Kasım'da 78 yaşına girecek olan Biden, ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan oldu.

        Ülke tarihindeki en yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimlerde Biden, 74,5 milyonu aşkın oy alarak ülke tarihinde en yüksek oyu alarak başkan seçilen kişi oldu.

        Biden ayrıca yaklaşık 30 yıl aranın ardından görevdeki bir başkana ilk döneminde seçimi kaybettiren ilk kişi oldu.

        Öte yandan, Biden, John F. Kennedy'nin ardından ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.

        JİLL BİDEN KİMDİR?

        3 Haziran 1951'de dünyaya gelen Jill Biden ilk evliliğini 1970-1975 yılları arasında Bill Stevenson ile yaptı.

        Hammonton, New Jersey'de dünyaya geldi ve Willow Grove, Pensilvanya'da büyüdü. 1977'de Joe Biden ile evlendi ve Joe'nun ilk evliliğinden olan iki oğlunun, Beau ve Hunter'ın üvey annesi oldu. 1981'de ise Jill ile Joe çiftinin Ashley isminde kızları oldu.

        Jill Biden, Delaware Üniversitesi'nden lisans ve doktora dereceleri ile, West Chester Üniversitesi ve Villanova Üniversitesi'nden ise master derecesi ile mezun oldu. Liselerde 13 yıl boyunca İngilizce dilbisi ve okuma öğretmenliği yaptı, ayrıca bir psikiyatri hastanesinde duygusal engelli kişilere öğretmenlik yaptı.

        Çiftin 1981 doğumlu Ashley isimli bir kızı var. Jill Biden ve Joe Biden 43 yıldır evliliklerini sürdürüyor.

        Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.

        AFP'nin haberine göre, First Lady, resmi görevinin başlaması sonrasında da eğitimci olarak çalışmayı hedefliyor.

        First Lady'nin sembolik görevleri bulunurken, Jill Biden'ın görevi süresince eğitim alanında çalışmalar yapması planlanıyor. Jill Biden'ın, eşi Joe Biden Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, dönemin First Lady'si Michelle Obama ile 2011'de hayata geçirdikleri ve asker ailelerine yardım etmek üzere kurulan 'Birleşik Kuvvetleri' de yeniden canlandırması gündemde.

        Joe Biden, sık sık 'eşinin kendisini toparladığını' dile getiriyor.
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