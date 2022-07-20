AÖK aol.meb.gov.tr öğrenci giriş: 20 Temmuz AÖL online sınav giriş ekranı! Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Kurumları 3. dönem sınavları bugün başlıyor. Sınavlar online olarak 29 Temmuz'a kadar sürecek. Peki, Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman açıklanacak? İşte AÖK aol.meb.gov.tr öğrenci giriş: 20 Temmuz AÖL online sınav giriş ekranı!
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 3. dönem sınav takvimini öğrencilerle paylaştı. Bakanlıktan yapılan duyuruda sınavların 20 Temmuz tarihinde başlayacağı ve 29 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu. Bakanlık yaptığı değişiklik ile sınavların online olarak internet üzerinden yapılması kararını aldı. Açık Lise öğrencileri belirtilen tarihlerde AÖK üzerinden sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatacak.