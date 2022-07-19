KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK anapara nasıl sorgulanır? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!

KYK faizleri hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından KYK faiz oranının kaldırıldığı müjdesini verdi. Peki, KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK gecikme zammı silinecek mi? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!
KYK ALDIĞIM KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.
KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.