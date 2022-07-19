KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK anapara nasıl sorgulanır? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!

KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.