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    • Haberler
    • 19.07.2022 09:04
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    • 19.07.2022 09:27
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    KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK anapara nasıl sorgulanır? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!

    KYK kredi borçları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından KYK kredisi alan öğrenci ve mezunlara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğon açıklamasında, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında bazı detaylar merak edildi. Peki, KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK gecikme zammı silinecek mi? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!

    takvim.com.tr
    KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır?

    KYK faizleri hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından KYK faiz oranının kaldırıldığı müjdesini verdi. Peki, KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK gecikme zammı silinecek mi? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!

    KYK ALDIĞIM KREDİ MİKTARI NE KADAR?

    Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.

    KYK KREDİ VE BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.

        Geri ödeme başlangıç tarihi, borç miktarı ve aylık taksitler 'kyk. gov.tr' internet adresindeki 'E-hizmetler'den 'Öğrenim/ Katkı Kredisi Borç Sorgulama' başlığına tıklanarak 'TC kimlik numarasıyla' öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de borç bilgilerine ulaşılabiliyor.

        NASIL ÖDENİYOR?

        Borç ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil ediliyor. Taksitler Ziraat Bankası şubelerinden nakit veya Ziraat Bankası internet tahsil ekranından kredi kartıyla yapılabiliyor. Yani borçlar tüm kredi kartları ve banka kartları ile 'https://kyk.ziraatbank.com. tr/' adresinden de ödenebiliyor.
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        Haberler Haberler KYK borcu faiz sildirme nasıl yapılır? KYK anapara nasıl sorgulanır? KYK borçları faizi ne zaman silinecek? e-Devlet borç sorgulama ve hesaplama ekranı 2022!
            SON DAKİKA