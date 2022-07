130-160-170- 200 en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler! 2022-YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri!

Hukuk programlarının başarı sırası koşulunda değişiklik

Öte yandan, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması bu yıl da sürecek.

Bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırası koşulu aynı kaldı. Buna göre, hukuk programlarında EA en düşük bu yıl da 125 bininci olarak uygulanacak.

Bunun yanında, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olma koşulları bu yıl da devam edecek.