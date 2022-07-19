130-160-170- 200 en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler! 2022-YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri!

YKS tercih kılavuzu YAYIMLANDI! 2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırıyor. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. İşte; 2022 YKS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimler!
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.
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2022-YKS Kontenjan Sayısal Verileri'ne göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 428 bin 635, lisans programları için 408 bin 53, özel yetenek programları için 34 bin 134 olmak üzere toplam 870 bin 822 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 79 bin 928, lisans programlarına 89 bin 709, özel yetenek programlarına 4 bin 683 olmak üzere 174 bin 320 kontenjan ayrıldı. KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 4 bin 238, lisans programlarına 10 bin 632, özel yetenek programlarına 804 olmak üzere toplam 15 bin 674 kontenjan verildi. Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 770, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 870 olarak belirlendi. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti.