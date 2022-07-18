YÖK ATLAS PUAN HESAPLAMA 2022! YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? YKS’de kaç net kaç puan getirir?

2022 Yılının üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.YKS puan hesaplama 2022 nasıl yapılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
YKS PUAN HESAPLAMA VE SIRALAMA HESAPLAMA 2022 NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: