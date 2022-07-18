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    • Haberler
    • 18.07.2022 10:48
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    • 18.07.2022 10:50
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    YKS son dakika ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri! YKS taban ve tavan puanları 2022

    YKS sınav sonucu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sınav sonucu bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2021 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2022 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları!

    takvim.com.tr
    YKS taban ve tavan puanları 2022 - YKS son dakika ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri!

    2022 YKS taban ve tavan puanları arama motorunda araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık." ifadelerine yer verdi. İşte YKS ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022!

    ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI

    ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.

    YKS SONUÇLARI 2022 SORGULAMA EKRANI

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.

        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

        YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        YKS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:

        YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
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        2022 YKS sonuçları açıklandı!
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