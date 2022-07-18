YKS son dakika ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri! YKS taban ve tavan puanları 2022

2022 YKS taban ve tavan puanları arama motorunda araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık." ifadelerine yer verdi. İşte YKS ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022!
ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.