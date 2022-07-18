Besyo taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Besyo bölümüne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Besyo bölümüne girilir? 2022 Besyo taban tavan puanları açıklandı mı? YKS Besyo Taban Puanları ve başarı sıralaması 2022 nasıl? İşte merak edilenler!
BESYO TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Besyo taban tavan puanları belli olacak.
YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Besyo taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
YKS TERCİH KILAVUZU 2022 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS tercih kılavuzu 2022 henüz yayınlanmadı. Kılavuzu kısa süre içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.