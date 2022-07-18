Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi 2022 TABAN PUANLARI! 2,4 yıllık Turizm Otelcilik ve Gastronomi bölümü başarı sıralaması!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022?



YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenciyi tercih heyecanı sardı.Yapılan tercihlerin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.

YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün ise bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Aygün'nün paylaşımına göre 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak.