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    • 18.07.2022 09:53
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    • 18.07.2022 09:53
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    Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi 2022 TABAN PUANLARI! 2,4 yıllık Turizm Otelcilik ve Gastronomi bölümü başarı sıralaması!

    ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih hazırlığına başlayacak. Peki, Turizm otelcilik sıralaması ne kadar? 2022 gastronomi kaç puanla alıyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi 2022 TABAN PUANLARI! 2,4 yıllık Turizm Otelcilik ve Gastronomi bölümü başarı sıralaması!

    ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih hazırlığına başlayacak.Turizm otelcilik sıralaması ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    GASTRONOMİ VE TURİZM OTELCİLİK TABAN PUANLARI 2022

    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 436,67412 784 SÖZ 9/9

    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 424,55115 1204 SÖZ 11/11

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 415,25981 1765 SÖZ 6/6

    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 410,43117 2185 SÖZ 7/7

    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 408,17977 2380 SÖZ 7/7

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 395,74019 4072 SÖZ 10/10

    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 395,01832 4265 SÖZ 9/9

    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 393,03618 4651 SÖZ 7/7

    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 388,56916 5427 SÖZ 8/8

    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 386,06078 6181 SÖZ 6/6

    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 382,93785 7150 SÖZ 8/8

    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 372,73206 10247 SÖZ 12/12

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 367,95748 13014 SÖZ 70/70

    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 366,61392 13562 SÖZ 15/15

    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 364,76290 14630 SÖZ 7/7

    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 364,52762 14630 SÖZ 9/9

    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 363,96260 15246 SÖZ 6/6

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 358,67527 18379 SÖZ 60/60

    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 358,22694 19002 SÖZ 8/8

    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 357,59329 19002 SÖZ 13/13

    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 357,30552 19625 SÖZ 5/5

    NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 356,58687 19625 SÖZ 11/11

    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 349,04935 26184 SÖZ 10/10

    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 349,07138 26184 SÖZ 9/9

    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 347,29363 28158 SÖZ 50/50

    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 345,66854 29146 SÖZ 9/9

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 345,09865 30088 SÖZ 60/60

    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 345,44067 30088 SÖZ 10/10

    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 342,77176 32008 SÖZ 13/13

    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 342,64713 32008 SÖZ 9/9

    ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 340,03635 35548 SÖZ 6/6

        İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 336,59772 38987 SÖZ 50/50

        ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 336,05105 40354 SÖZ 64/64

        İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 335,75733 40354 SÖZ 9/9

        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 334,20669 43088 SÖZ 60/60

        İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 333,58230 43088 SÖZ 11/11

        AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 333,37682 44456 SÖZ 80/80

        ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 332,60144 44456 SÖZ 50/50

        İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 332,31779 45918 SÖZ 9/9

        BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 331,79545 45918 SÖZ 12/12

        İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 329,55282 48842 SÖZ 4/4

        MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 327,77955 51687 SÖZ 60/60

        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 326,84461 52897 SÖZ 60/60

        ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

        (ANTALYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 326,14589 54736 SÖZ 60/60

        İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 324,89523 56575 SÖZ 9/9

        İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 324,31230 58414 SÖZ 8/8

        BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 323,28792 60254 SÖZ 60/60

        GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 322,78194 60254 SÖZ 60/60

        ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 323,33212 60254 SÖZ 7/7

        BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 321,41649 63815 SÖZ 50/50

        İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 320,76783 63815 SÖZ 6/6

        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 318,68874 67574 SÖZ 70/70

        AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 318,99475 67574 SÖZ 80/80

        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 318,18060 69719 SÖZ 60/60

        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 317,77582 69719 SÖZ 60/60

        DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 316,70956 71864 SÖZ 7/7

        KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 314,80767 75564 SÖZ 11/11

        ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 313,64197 77927 SÖZ 6/6

        SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 313,24034 80290 SÖZ 60/60

        ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 312,80180 80290 SÖZ 56/55

        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 311,64102 82654 SÖZ 60/60

        ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 311,79372 82654 SÖZ 28/28

        HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 311,47981 84987 SÖZ 10/10

        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 309,74400 87396 SÖZ 61/60

        TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 310,46221 87396 SÖZ 6/6

        ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 310,15227 87396 SÖZ 16/16

        BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 307,65727 92214 SÖZ 41/40

        NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 307,25542 94623 SÖZ 62/60

        AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

        (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 306,74236 94623 SÖZ 60/60

        İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 306,58424 94623 SÖZ 52/50

        AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 306,35709 97035 SÖZ 6/6

        KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 305,25700 99832 SÖZ 30/30

        HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 302,82847 105425 SÖZ 41/40

        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 301,87732 108376 SÖZ 62/60

        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 300,38893 113877 SÖZ 51/50

        VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 299,67985 113877 SÖZ 41/40

        İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 300,34629 113877 SÖZ 32/32

        BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 298,95153 116954 SÖZ 62/60

        KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 298,07072 120191 SÖZ 41/40

        DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 297,14134 123122 SÖZ 40/40

        MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 296,71155 123122 SÖZ 62/60

        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 294,77528 128987 SÖZ 61/60

        DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 293,78002 132221 SÖZ 9/9

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 292,64489 135456 SÖZ 40/40

        KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 290,79975 142054 SÖZ 52/50

        GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 289,91995 144987 SÖZ 9/9

        NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 290,42955 144987 SÖZ 41/40

        ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 289,39983 148791 SÖZ 5/5

        SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 287,84456 152595 SÖZ 62/60

        KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 286,69932 156399 SÖZ 40/40

        ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 286,55081 156399 SÖZ 62/60

        YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 286,88923 156399 SÖZ 50/50

        SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 286,13932 160203 SÖZ 50/50

        GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 283,95318 167811 SÖZ 51/50

        AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

        (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 283,54808 167811 SÖZ 62/60

        BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 282,46342 175425 SÖZ 20/20

        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 281,03125 179865 SÖZ 62/60

        KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

        (KARAMAN) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 280,22065 184806 SÖZ 40/40

        OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 279,56850 184806 SÖZ 52/50

        MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 280,08619 184806 SÖZ 31/30

        GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 277,67521 193638 SÖZ 31/30

        İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 277,76782 193638 SÖZ 30/30

        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 277,97170 193638 SÖZ 1/1

        ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 273,70992 211692 SÖZ 41/40

        BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 273,72119 211692 SÖZ 62/60

        TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 273,36635 216546 SÖZ 52/50

        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 272,93100 216546 SÖZ 62/60

        MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 271,36873 226578 SÖZ 52/50

        ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 269,98458 231594 SÖZ 41/40

        KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 269,62477 231594 SÖZ 4/4

        AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 267,64030 241626 SÖZ 31/30

        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 262,59810 267625 SÖZ 52/50

        LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 262,84072 267625 SÖZ 32/32

        KIRGIZİSTAN(TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

        (BİŞKEK(KIRGIZİSTAN) (YURTDISI VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 262,34527 273619 SÖZ 5/5

        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 260,59268 279613 SÖZ 20/20

        ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 259,70343 285609 SÖZ 14/14

        BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 257,61406 296987 SÖZ 19/19

        İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 256,66986 303254 SÖZ 68/68

        GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 257,00701 303254 SÖZ 5/5

        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 254,78440 316303 SÖZ 63/63

        DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 251,57223 335578 SÖZ 3/7

        BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 250,11817 349970 SÖZ 41/40

        IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 249,57557 349970 SÖZ 62/60

        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 249,71791 349970 SÖZ 51/51

        ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 249,21275 357166 SÖZ 41/40

        YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 248,86219 357166 SÖZ 39/39

        ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 247,79517 364362 SÖZ 41/40

        HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 245,09801 385950 SÖZ 51/51

        MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 243,16766 400342 SÖZ 30/30 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA

        ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 239,55419 421934 SÖZ 5/34

        BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 238,31234 437586 SÖZ 32/32

        DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 237,92784 437586 SÖZ 51/51

        YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 237,80151 437586 SÖZ 10/10

        HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 235,87156 453238 SÖZ 20/20

        İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 235,73198 453238 SÖZ 17/17

        İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 236,30389 453238 SÖZ 51/51

        BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 235,92362 453238 SÖZ 14/14

        İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 234,92886 461068 SÖZ 50/50

        İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 235,01313 461068 SÖZ 42/42

        ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 234,28832 468505 SÖZ 26/26

        ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50İndirimli) 233,14789 475942 SÖZ 38/38

        ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 232,98412 475942 SÖZ 5/34

        MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 233,25417 475942 SÖZ 1/8

        İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 232,04601 483138 SÖZ 8/8

        İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 232,01034 483138 SÖZ 1/10

        YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 231,78911 483138 SÖZ 9/9

        ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 229,54563 497530 SÖZ 1/3

        İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 229,28169 504729 SÖZ 3/50

        ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 227,66402 510433 SÖZ 2/23

        İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 227,23982 516137 SÖZ 42/42

        İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 226,89719 516137 SÖZ 5/34

        DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 226,33949 521841 SÖZ 8/9

        İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 225,25499 527548 SÖZ 5/43

        İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 224,55725 527548 SÖZ 1/4

        İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 223,74505 531412 SÖZ 14/49

        İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50

        İndirimli) 223,86027 531412 SÖZ 9/34

        GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50

        İndirimli) 221,88611 539140 SÖZ 3/8

        DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 221,51097 539140 SÖZ 24/26

        TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 221,45043 543004 SÖZ 10/34

        GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 220,72207 543004 SÖZ 1/25

        AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 219,87569 546871 SÖZ 8/29

        İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 219,81010 546871 SÖZ 4/48

        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 218,88760 547706 SÖZ 60/75

        DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 218,50708 547706 SÖZ 5/18

        İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 217,50396 548541 SÖZ 9/51

        BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 216,77716 549376 SÖZ 22/68

        BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 216,15392 550211 SÖZ 11/14

        LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50

        İndirimli) 214,48305 551881 SÖZ 14/33

        DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(

        GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 212,65276 552716 SÖZ 24/33

        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 209,14539 556056 SÖZ 4/14

        İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 208,99590 556056 SÖZ 36/45

        İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 209,38567 556056 SÖZ 23/52

        İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 207,64664 556891 SÖZ 31/67

        KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 207,46586 557726 SÖZ 2/22

        BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 207,43325 557726 SÖZ 18/40

        KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 206,13352 558561 SÖZ 35/59

        İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 203,72382 560231 SÖZ 17/59

        ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 204,26710 560231 SÖZ 18/32

        ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 202,60981 561066 SÖZ 20/40

        ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC(

        LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 198,25903 563556 SÖZ 8/26

        İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) — – SÖZ 0/51

        GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) — – SÖZ 0/8

        İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) — – SÖZ 0/6

        İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) — – SÖZ 0/1

        ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) — – SÖZ 0/2

            YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022?


            YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenciyi tercih heyecanı sardı.Yapılan tercihlerin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.

            YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün ise bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

            Aygün'nün paylaşımına göre 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak.

            TERCİHLER KAÇ GÜN SÜRECEK?

            Aygün paylaşımında YKS tercihlerinin kaç gün boyunca devam edeceğine de değindi.

            Buna göre, 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Aday öğrenciler ise tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapacak.
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            2022 YKS sonuçları açıklandı!
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