Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi 2022 TABAN PUANLARI! 2,4 yıllık Turizm Otelcilik ve Gastronomi bölümü başarı sıralaması!

(AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 306,74236 94623 SÖZ 60/60
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 306,58424 94623 SÖZ 52/50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 306,35709 97035 SÖZ 6/6
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 305,25700 99832 SÖZ 30/30
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 302,82847 105425 SÖZ 41/40
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 301,87732 108376 SÖZ 62/60
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 300,38893 113877 SÖZ 51/50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 299,67985 113877 SÖZ 41/40
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 300,34629 113877 SÖZ 32/32
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 298,95153 116954 SÖZ 62/60
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 298,07072 120191 SÖZ 41/40
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 297,14134 123122 SÖZ 40/40
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 296,71155 123122 SÖZ 62/60
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 294,77528 128987 SÖZ 61/60
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 293,78002 132221 SÖZ 9/9
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 292,64489 135456 SÖZ 40/40
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 290,79975 142054 SÖZ 52/50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 289,91995 144987 SÖZ 9/9
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 290,42955 144987 SÖZ 41/40
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 289,39983 148791 SÖZ 5/5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 287,84456 152595 SÖZ 62/60
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 286,69932 156399 SÖZ 40/40
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 286,55081 156399 SÖZ 62/60
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 286,88923 156399 SÖZ 50/50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 286,13932 160203 SÖZ 50/50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 283,95318 167811 SÖZ 51/50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 283,54808 167811 SÖZ 62/60
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 282,46342 175425 SÖZ 20/20
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 281,03125 179865 SÖZ 62/60
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
(KARAMAN) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 280,22065 184806 SÖZ 40/40
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 279,56850 184806 SÖZ 52/50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 280,08619 184806 SÖZ 31/30
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 277,67521 193638 SÖZ 31/30
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 277,76782 193638 SÖZ 30/30
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 277,97170 193638 SÖZ 1/1
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 273,70992 211692 SÖZ 41/40
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 273,72119 211692 SÖZ 62/60
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 273,36635 216546 SÖZ 52/50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 272,93100 216546 SÖZ 62/60
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 271,36873 226578 SÖZ 52/50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 269,98458 231594 SÖZ 41/40
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 269,62477 231594 SÖZ 4/4
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 267,64030 241626 SÖZ 31/30
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 262,59810 267625 SÖZ 52/50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 262,84072 267625 SÖZ 32/32
KIRGIZİSTAN(TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
(BİŞKEK(KIRGIZİSTAN) (YURTDISI VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 262,34527 273619 SÖZ 5/5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 260,59268 279613 SÖZ 20/20
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 259,70343 285609 SÖZ 14/14
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 257,61406 296987 SÖZ 19/19
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 256,66986 303254 SÖZ 68/68
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 257,00701 303254 SÖZ 5/5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 254,78440 316303 SÖZ 63/63
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 251,57223 335578 SÖZ 3/7
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 250,11817 349970 SÖZ 41/40
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 249,57557 349970 SÖZ 62/60
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 249,71791 349970 SÖZ 51/51
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 249,21275 357166 SÖZ 41/40
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 248,86219 357166 SÖZ 39/39
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 247,79517 364362 SÖZ 41/40
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 245,09801 385950 SÖZ 51/51
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 243,16766 400342 SÖZ 30/30 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA
ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 239,55419 421934 SÖZ 5/34
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 238,31234 437586 SÖZ 32/32
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 237,92784 437586 SÖZ 51/51
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 237,80151 437586 SÖZ 10/10
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 235,87156 453238 SÖZ 20/20
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 235,73198 453238 SÖZ 17/17
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 236,30389 453238 SÖZ 51/51
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 235,92362 453238 SÖZ 14/14
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 234,92886 461068 SÖZ 50/50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 235,01313 461068 SÖZ 42/42
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 234,28832 468505 SÖZ 26/26
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50İndirimli) 233,14789 475942 SÖZ 38/38
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 232,98412 475942 SÖZ 5/34
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 233,25417 475942 SÖZ 1/8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 232,04601 483138 SÖZ 8/8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 232,01034 483138 SÖZ 1/10
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 231,78911 483138 SÖZ 9/9
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 229,54563 497530 SÖZ 1/3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 229,28169 504729 SÖZ 3/50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 227,66402 510433 SÖZ 2/23
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 227,23982 516137 SÖZ 42/42
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 226,89719 516137 SÖZ 5/34
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 226,33949 521841 SÖZ 8/9
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 225,25499 527548 SÖZ 5/43
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 224,55725 527548 SÖZ 1/4
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 223,74505 531412 SÖZ 14/49
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50
İndirimli) 223,86027 531412 SÖZ 9/34
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50
İndirimli) 221,88611 539140 SÖZ 3/8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 221,51097 539140 SÖZ 24/26
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 221,45043 543004 SÖZ 10/34
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 220,72207 543004 SÖZ 1/25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 219,87569 546871 SÖZ 8/29
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 219,81010 546871 SÖZ 4/48
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 218,88760 547706 SÖZ 60/75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 218,50708 547706 SÖZ 5/18
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 217,50396 548541 SÖZ 9/51
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 216,77716 549376 SÖZ 22/68
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 216,15392 550211 SÖZ 11/14
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50
İndirimli) 214,48305 551881 SÖZ 14/33
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC(
GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 212,65276 552716 SÖZ 24/33
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 209,14539 556056 SÖZ 4/14
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 208,99590 556056 SÖZ 36/45
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 209,38567 556056 SÖZ 23/52
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 207,64664 556891 SÖZ 31/67
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 207,46586 557726 SÖZ 2/22
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 207,43325 557726 SÖZ 18/40
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 206,13352 558561 SÖZ 35/59
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) 203,72382 560231 SÖZ 17/59
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 204,26710 560231 SÖZ 18/32
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 202,60981 561066 SÖZ 20/40
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC(
LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 198,25903 563556 SÖZ 8/26
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) — – SÖZ 0/51
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) — – SÖZ 0/8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) — – SÖZ 0/6
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) — – SÖZ 0/1
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) — – SÖZ 0/2