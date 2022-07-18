The Boys 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu! The Boys oyuncuları ve konusu!

The Boys 4. sezon çekim tarihi açıklandı. Amazon Prime Video'nun süper kahraman temalı dizisi, yolculuğuna en az bir sezon daha devam edecek. The Boys 4. sezon ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha dtaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
THE BOYS 4. SEZON NE ZAMAN GELECEK?
The Boys'un 3. sezon finalinden önce Collider'a konuşan Karl Urban, 4. sezona ait yeni bilgiler sundu ve hayranların takımı beklenenden daha erken şekilde bir arada görebileceklerini söyledi. Urban, 4. sezon çekimlerine ağustos sonunda başlamayı planladıklarını, yani izleyicilerin muhtemelen gelecek yıl Prime Video'ya yeni bölümlerin gelmesini bekleyebileceğini açıkladı.
"Evet, muhtemelen 4. sezon çekimlerine 22 Ağustos'ta başlıyoruz. Bu yüzden geri dönüyorum, Butcher'ı geri almak için sabırsızlanıyorum. Oynaması eğlenceli bir çete, sıkı çalışıyoruz ve sıkı oynuyoruz ve bu sezonun sonunda karakterleri bıraktığımız yerden nereye götürdüklerini görmek için sabırsızlanıyorum."