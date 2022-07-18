Tercih yaparsam OBP puanı kırılıyor mu? Bu sene sıralamalar düşer mi? Bu sene üniversite puanları düşer mi, yükselir mi 2022?

PUAN MI YOKSA BAŞARI SIRALAMASI MI?

Genel yerleştirmede başarı sıraları, ek yerleştirmede ise kesinlikle puan kullanılmalı. Ek yerleştirmede puanın kullanılmasının sebebi hem kılavuz verileri hem de adayın sonuç belgesinin o yıla ait olmasıdır. Oysa genel yerleştirmede adayın elindeki sonuç belgesi bu yıla aitken kılavuzdaki puan ve sıralar bir önceki yılın yerleşen son öğrencisine aittir. Puan ülke ortalamalarına ve standart sapmalarına göre yıldan yıla esneklik ve değişkenlik gösterirken taban sıraları daha stabil ve güvenilir bir veri sunar.

İSTEDİĞİMİZ ÜNİVERSİTEYİ KAÇINCI SIRAYA YAZDIĞIMIZIN ÖNEMİ VAR MI?

Sistem ilk önce yerleştirme puan üstünlüğüne bakar. Kim daha yüksek puan almışsa tercihin kaçıncı sırada yazıldığına bakılmaksızın ilk onu alır. Yerleştirme puanı eşitliğinde OBP'den sıyrılmış sınav puanına bakılır. Orada da eşitlik varsa o puan türüne kaynaklık eden asıl test performansı kimin yüksek ise ona öncelik verilir. Örneğin sayısal puanı eşit olan iki adaydan, en çok AYT matematik ve fen bilimleri yaparak o puana erişen öncelikle yerleşme hakkını elde eder. Zaten bu kadar eşitliğin bir arada olması olağan bir durum değildir. Ancak bu da eşitse o zaman programın kaçıncı sırada tercih edildiği ve öğrencinin doğum tarihi gibi faktörler devreye girer. Bu nedenle adayların bir tercihi kaçıncı sırada yazdığının şansını arttırdığını ya da azalttığını söylememiz pek mümkün değil.

PUAN YETERLİ OLMASA BİLE İLK BİRKAÇ TERCİHİ ÜST SIRADAKİ BÖLÜMLERDEN YAZMAK MANTIKLI MI? TERCİH ARALIĞI NASIL OLMALI?

ÖSYM bir adaya 24 tercih hakkı sunar. Bu durumda bazı tercihlerin kendi gücünün daha üstünde, bazılarının da kendi gücü düzeyinde ve daha altında olmasının hiçbir sakıncası yok. Her yıl puanlar o yılın öğrencileri tarafından sıfırdan oluşturulduğundan kendi sıralamasının üzerindeki yerleri de listenin ilk sıralarına yazmak adayın iyi bölümlere yerleşme şansını kullanması anlamına gelir. 24 tercihin 6-7'si nispeten kazanma şansı düşük olan ama kazanıldığında mutlu edecek bölümler olabilir ama kalan tercihler hem adayın başarı düzeyinde hem de o düzeyin bir miktar altındaki yerlerden oluşmalıdır ki puanlarda yaşanacak bir hareketlilikte yerleşme şansı zora girmesin. Adaylar kendi sıralarının yüzde 20 daha üstünden başlayarak kendi sıralarının yüzde 40 altına kadar inerlerse doğru bir liste yaparlar.