Temmuz 2022 il içi tayinler açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları sorgulama ekranı! Öğretmen il içi yer değiştirme 2022 TAKVİMİ!

MEB il içi tayin sonuçları hakkında aramalar yoğunluk kazanıyor. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, il içi tayin sonuçlarına nereden bakılır? MEB il içi tayinler açıklandı mı? İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı!
MEB ATAMA VE BAŞVURU TAKVİMİ
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.