Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler! 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu ile öğrenciler hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt aramaya başladı. Alınan puana göre araştırma yapan öğrenciler 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte merak edilenler!
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
200, 210, 220, 230, 240, 250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR?
Bu yıla ilişkin taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, aşağıdaki linklere tıklayarak geçmiş yıllara ilişkin bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması bilgilerine ulaşabilir. Böylelikle, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla alan 2 yıllık-4 yıllık bölümleri öğrenebilirsiniz.