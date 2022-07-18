KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK borçları ile ilgili şunları söyledi:

''Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi E-Devlet üzerinden erteleyebiliyor.

Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurt içi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Bay Kemal faizden bahsediyor. Gel sıkıyorsa ispatla. Kimden faiz almışız. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak.''