İNTÖRN DOKTOR MAAŞI 2022! İntörn maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İntörn doktor ne demek? Tıp ve diş hekimliği öğrencilerine müjde!

Son dakika haberine göre Tıp ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Peki İntörn maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İntörn doktor ne demek?
2022 İNTÖRN DOKTOR MAAŞLARI
2022 yılı ikinci yarısı için İntörn Doktor maaşı 1568,60 TL olarak belirlenmiştir.
İNTÖRN DOKTOR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
İntörn doktor maaşları hesaplanırken gösterge rakamı ve memur aylık katsayısı ile çarpılarak hesaplanmaktadır.
İNTÖRN DOKTOR NE DEMEK?
İntörn doktorluk dönemi tıp eğitiminde mezuniyet öncesi son dönem olup, öğrencilikten sonra meslek hayatına başlama sürecinde önemli bir geçiş dönemi. Hasta yönetiminden, meslektaş ve sağlık çalışanlarıyla ilişkilere kadar birçok becerinin kazanılması ve sürdürülebilir olması bu dönemde gerçekleşiyor.