Hukuk ve Adalet başarı sıralaması, kontenjanları 2022! YKS 2 yıllık - 4 yıllık Adalet, Hukuk taban-tavan puanları ve başarı sıralaması!

Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması 2022! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS üniversite sınavına girdiler. ÖSYM tarafından 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih sürecine başlayacak. Puanlarını öğrenenler tercih yapacakları bölümlerin taban-tavan puanlarını ve başarı sıralamalarını merak edip araştırıyor. Bu bölümler arasından en çok merak edilenler hukuk ve adalet oldu. İşte YKS 2 yıllık - 4 yıllık Adalet, Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması!
2022 HUKUK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile belli olacak üniversite taban puanları ve sıralaması henüz duyurulmadı.
2022 hukuk taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle…
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Sonuç açıklanma tarihi olan 20 Haziran tarihi ardından açıklanması bekleniyor.