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    • Haberler
    • 18.07.2022 22:28
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    • 18.07.2022 22:29
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    Faruk Ulusoy kimdir, yakalandı mı? Sefa Dönmez Faruk Ulusoy olayı nedir? Faruk Ulusoy gözaltına alındı mı?

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'i silahlar vurarak ölümüne sebep olan Faruk Ulusoy gözaltına alındı. Trabzon'da yaşanan olayın ardından Of Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Dönmez'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, zanlının olay yerinde silahla birlikte yakalandığı belirtildi. Peki Faruk Ulusoy kimdir, yakalandı mı? İşte Faruk Ulusoy Sefa Dönmez olayı...

    Faruk Ulusoy kimdir, yakalandı mı?

    Faruk Ulusoy kimdir, yakalandı mı? Sefa Dönmez Faruk Ulusoy olayı nedir? Faruk Ulusoy gözaltına alındı mı? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar...

    SEFA DÖNMEZ FARUK ULUSOY OLAYI NEDİR?

    Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Faruk Ulusoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Faruk Ulusoy, belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti.

    Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olaydan sonra Faruk Ulusoy silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

    UFUK ULUSOY YAKALANDI MI?

    Of Kaymakamlığı yaptığı açıklamada Sefa Dönmez'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, zanlının olay yerinde silahla birlikte yakalandığını belirtti.

    İşte o açıklama;
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    Haberler Haberler Faruk Ulusoy kimdir, yakalandı mı? Sefa Dönmez Faruk Ulusoy olayı nedir? Faruk Ulusoy gözaltına alındı mı?
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