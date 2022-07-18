E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları 2022 ne zaman? Açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman?

Gündemde yoğun bir şekilde Üniversite kayıtları 2022 ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milyonlarca kişi1 8-19 Haziran'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavına katılmıştı ve sonuçlar da bugün açıklandı. YKS tercihlerinin başlayacağı tarih de belli olunca adaylar merakla E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Sorgulamasını yapar oldu. 2022 yılı üniversite e-kayıtlarına ilişkin ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte merak edilenler!
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?
Üniversite kayıt tarihi henüz belli değil. Ancak YKS sınavı sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt sürecinin de başlatılması bekleniyor.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?
Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınacak.
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;
1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.
2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.