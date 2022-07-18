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    • Haberler
    • 18.07.2022 15:40
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    • 18.07.2022 15:41
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    E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları 2022 ne zaman? Açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman?

    Üniversite kayıtları 2022 ne zaman? E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS sonuçlarını bugün açıkladı. Bu gelişme üzerine üniversite kayıtlarının elektronik ortamda nasıl gerçekleştirileceğine dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Üniversite kayıtları 2022 ne zaman?

    Gündemde yoğun bir şekilde Üniversite kayıtları 2022 ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milyonlarca kişi1 8-19 Haziran'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavına katılmıştı ve sonuçlar da bugün açıklandı. YKS tercihlerinin başlayacağı tarih de belli olunca adaylar merakla E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Sorgulamasını yapar oldu. 2022 yılı üniversite e-kayıtlarına ilişkin ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte merak edilenler!

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

    Üniversite kayıt tarihi henüz belli değil. Ancak YKS sınavı sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt sürecinin de başlatılması bekleniyor.

    Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

    ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

    Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınacak.

    Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

    Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;

    1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

    2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

    3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

        4. Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

        5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

        6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

        7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

        8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

        9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

        10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden
        alabileceklerdir.

        11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
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        Haberler Haberler E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları 2022 ne zaman? Açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman?
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