E-devlet üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları 2022 ne zaman? Açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman?

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınacak.



Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;



1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.