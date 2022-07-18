Bu sene sıralamalar düşer mi? Tercih yaparsam OBP puanı kırılıyor mu? Bu sene üniversite puanları düşer mi, yükselir mi2022?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM YKS sonuçlarını 20 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu, fakat sonuçlar sürpriz bir şekilde bugün açıklandı. Öğrenciler bazı araştırmalara başladı. Peki, Bu sene sıralamalar düşer mi? Tercih yaparsam OBP puanı düşüyor mu? Bu sene üniversite puanları düşer mi, yükselir mi 2022?
Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?
Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?
OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.