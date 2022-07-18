2022 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? YKS tam puan alan kaç kişi? 2022 YKS birincisi kim oldu? TYT AYT 1.si...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022- YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2022-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS birincisinin kim olduğu ve hangi şehirden çıktığı merak konusu oluyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemlerinin ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2022 YKS Türkiye birincisi kim oldu? YKS birincileri hangi ilden(şehirden) ve okullardan çıktı? YKS kaç kişi tam puan aldı, full yaptı? İşte merak edilenler...