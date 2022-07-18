2022 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2022 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022- YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2022-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS birincisinin kim olduğu ve hangi şehirden çıktığı merak konusu oluyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemlerinin ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2022 YKS Türkiye birincisi kim oldu? YKS birincileri hangi ilden(şehirden) ve okullardan çıktı? YKS kaç kişi tam puan aldı, full yaptı? İşte merak edilenler...
TYT- AYT BİRİNCİLERİ
Öte yandan YKS sınavı birincilerinin hangi illerden olduğu da belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasına göre TYT birincisi Kocaeli'nden, AYT Sayısal birincisi Kayser, Eşit Ağrılık birincisi İzmir, Sözel birincisi Kayseri'den çıktı.
YABANCI DİL TESTİ
Yabancı Dil Testi'nde Almanca birincisi İstanbul, Arapça birincisi İstanbul, Fransızca birincisi İstanbul, İngilizce birincisi Kocaeli ve Rusça birincisi İstanbul'dan oldu.
ÖSYM Başkanı Aygün, birinci olan adayları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.