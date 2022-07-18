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    • Haberler
    • 18.07.2022 15:48
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    • 18.07.2022 15:49
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    2022 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2022 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

    Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2022 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2022-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS Türkiye birincisinin kim olduğu milyonların gündeminde yer edinmeye başladı. Bu konuda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, YKS birincisi kim oldu? YKS Türkiye birincileri hangi ilden(şehirden) ve okullardan çıktı? YKS kaç kişi tam puan aldı, full yaptı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? YKS tam puan alan kaç kişi? 2022 YKS birincisi kim oldu? TYT AYT 1.si...

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022- YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2022-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS birincisinin kim olduğu ve hangi şehirden çıktığı merak konusu oluyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemlerinin ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2022 YKS Türkiye birincisi kim oldu? YKS birincileri hangi ilden(şehirden) ve okullardan çıktı? YKS kaç kişi tam puan aldı, full yaptı? İşte merak edilenler...

    TYT- AYT BİRİNCİLERİ

    Öte yandan YKS sınavı birincilerinin hangi illerden olduğu da belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasına göre TYT birincisi Kocaeli'nden, AYT Sayısal birincisi Kayser, Eşit Ağrılık birincisi İzmir, Sözel birincisi Kayseri'den çıktı.

    YABANCI DİL TESTİ

    Yabancı Dil Testi'nde Almanca birincisi İstanbul, Arapça birincisi İstanbul, Fransızca birincisi İstanbul, İngilizce birincisi Kocaeli ve Rusça birincisi İstanbul'dan oldu.

    ÖSYM Başkanı Aygün, birinci olan adayları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

    ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI

    ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.

    YKS SONUÇLARI 2022 SORGULAMA EKRANI

        YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.

        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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