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    • Haberler
    • 18.07.2022 07:03
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    • 18.07.2022 07:03
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    2022 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? Yerel yerleştirme nasıl yapılır? İL İL yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların listesi!

    LGS sonuçları açıklandı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavın sonuçları 30 Haziran'da ilan edildi. Sonuçlarla birlikte bir çok soru hakkında araştırmalar başladı. Peki Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? 2022 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? İşte İL İL yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların listesi!

    Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

    LGS sonuçları açıklandı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavın sonuçları 30 Haziran'da ilan edildi. Sonuçlarla birlikte bir çok soru hakkında araştırmalar başladı. Peki Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? 2022 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? İşte İL İL yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların listesi!

    YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

    Yerel yerleştirme ile lise öğrenimine hak kazanan öğrenciler ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilir. Yerel yerleştirmede belirli kriterler bulunmaktadır. Bunlar;

    1-Öğrencilerin ikamet adresleri

    2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

    3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

    YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

    Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur;

    👉Yerel yerleştirme

    👉Merkezi yerleştirme

    👉Pansiyonlı okullar

    Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.

        SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER

        LGS'ye katılıp ancak bu yıl istediği okula yerleşemeyen ve sınavsız okula giren öğrenciler bir yıl sonrasında sınavla öğrenci alan okula gidebilmektedir. Öğrenciler merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar geçiş yapabilmektedir. Ancak geçiş yapabilmek için öğrencinin sınav puanının olması şart.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanı bulunan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanları da dikkate alınarak kayıtları yapılır." şeklinde bilgi yer alıyor.

        Sınavsız alan liselerin kaç ortalamayla aldığı okuldan okula göre farklılık gösterebiliyor. Sınavsız öğrenci alan okullar belirlenen kontenjanlarına başvuru yapan öğrencilerden en son yerleşen öğrenci okulun sınavsız yerleştirme puanını belirlemektedir.

        Adrese dayalı lise sorgulama işlemine, ileriki tarihlerde yayımlanacak sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca erişilebilecek.

        Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz ediyor.

        Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretleniyor.

        Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebiliyor.
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