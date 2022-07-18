2022 noter kaçta kapanıyor, açılıyor? Hafta sonu noter açık mı? Nöbetçi noter öğrenme ve çalışma saatleri...

Kısa sürede 15 milyar liralık işlem hacmi oluşurken, bunun 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu açıklandı. Nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahsil edildi.

25-26 HAZİRAN NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİNİ BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.