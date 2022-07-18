2 yıllık - 4 yıllık Sağlık bölümleri 2022! Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi…

Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar heyecanla tercih işlemlerine başlayacak ve öncesinde Eczacılık ve Veterinerlik kariyeri hedefleyenler Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...
YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.