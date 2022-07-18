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    • Haberler
    • 18.07.2022 09:10
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    • 18.07.2022 09:18
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    2 yıllık - 4 yıllık Sağlık bölümleri 2022! Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi…

    Merakla beklenen 2022 YKS sonuçlarının bugün ÖSYM tarafındna duyurulmasının ardından binlerce kişi Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi nasıl? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak? İşte Eczacılık ve Veterinerlik kariyeri hedefleyenler için bilgiler...

    2 yıllık - 4 yıllık Sağlık bölümleri 2022! Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi…

    Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar heyecanla tercih işlemlerine başlayacak ve öncesinde Eczacılık ve Veterinerlik kariyeri hedefleyenler Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

    YKS TABAN PUANLARI 2021 SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.

    2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

        Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

        Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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        2022 YKS sonuçları açıklandı!
        Haberler Haberler 2 yıllık - 4 yıllık Sağlık bölümleri 2022! Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi…
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