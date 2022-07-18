2 yıllık - 4 yıllık Sağlık bölümleri 2022! Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi…

Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar heyecanla tercih işlemlerine başlayacak ve öncesinde Eczacılık ve Veterinerlik kariyeri hedefleyenler Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...