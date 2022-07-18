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    • Haberler
    • 18.07.2022 08:57
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    • 18.07.2022 08:59
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    140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? YKS AYT TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022?

    140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 puanla hangi üniversiteye giderim 2022? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. YKS baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte öğrenciler aldıkları puana göre üniversitelerin taban-tavan puanlarını araştırmaya başladı. Peki, 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? YKS TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? YKS AYT TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022?

    140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 puanla hangi üniversiteye giderim? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. YKS baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? YKS TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022?

    ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI

    ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.

    YKS SONUÇLARI 2022 SORGULAMA EKRANI

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.

        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

        YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        YKS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:

        YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? YKS AYT TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022?
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