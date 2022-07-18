140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? YKS AYT TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022?

140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 puanla hangi üniversiteye giderim? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. YKS baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? YKS TYT 140 puanla tercih yapılabilir mi 2022?
ÜNİVERSİTE SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları erken açıklandı.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.