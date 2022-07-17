YKS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? sonuc.osym.gov.tr: YKS TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı!

2021 YKS sonuçları açıklandı mı? Sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" üzerinden görüntüleyebilecek. Öte yandan ÖSYM üzerinden YKS puan durumu ve sıralaması gibi verilere de erişilebiliyor. İşte YKS sınav sonuçlarına dair merak edilenler!
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.