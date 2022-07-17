Rüyada valiz hazırladığını görmek ne anlama gelir? Rüyada valiz taşımak, toplamak, kaybetmek anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Aceleyle Bavul Hazırlamak

Acele ile valiz hazırladığını rüyada görmek, birçok dini rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin uzun bir vade boyunca tüm işlerini hızlıca halletmeleri gerekeceğine delalet edilmiştir. Ancak bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş olan kişilerin yakın bir süre içinde ani alacakları bir karar ile bir yere gideceklerini, gitmiş oldukları bu yer içinde de kendileri için bazı adımlar atacakları yorumunu yapmışlardır. Rüya sahipleri eğer maddi değeri çok büyük bir şeyi satın almak istiyorlarsa, gittikleri yerde yapacakları bazı yatırımlar ile bunları alma fırsatını elde edeceklerdir.