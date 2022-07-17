Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? KYK BORÇLARI İÇİN KARAR AÇIKLANIYOR... 2022 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantı tarihi...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? KYK BORÇLARI silinecek mi? Açıklama ne zaman yapılacak? şeklindeki sorular Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kasapoğlu'nun açıklamasına göre KYK borçları hakkında öğrenci ve mezunları sevindirecek bir haber gelecek. Müjdeyi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası duyuracak. İşte detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?
En son 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak resmi bir tarih bulunmuyor. Merakla beklenen toplantının tarihi belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.
MASADA KYK KREDİ BORÇLARI VAR
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK kredilerine dair soruları cevapladı. Merakla beklenen konuya dair şu açıklamayı yaptı:
"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.