Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? KYK BORÇLARI İÇİN KARAR AÇIKLANIYOR... 2022 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantı tarihi...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? KYK BORÇLARI silinecek mi? Açıklama ne zaman yapılacak? şeklindeki sorular Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kasapoğlu'nun açıklamasına göre KYK borçları hakkında öğrenci ve mezunları sevindirecek bir haber gelecek. Müjdeyi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası duyuracak. İşte detaylar...