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    • Haberler
    • 17.07.2022 07:30
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    • 17.07.2022 07:30
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    Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? KYK BORÇLARI İÇİN KARAR AÇIKLANIYOR... 2022 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantı tarihi...

    KYK borcu olan mezun ve öğrencilerin gözü kulağı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası KYK borçları hakkında açıklama yapacak. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı programda KYK borçları için "Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte 2022 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantı tarihi ve diğer detaylar...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

    Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? KYK BORÇLARI silinecek mi? Açıklama ne zaman yapılacak? şeklindeki sorular Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kasapoğlu'nun açıklamasına göre KYK borçları hakkında öğrenci ve mezunları sevindirecek bir haber gelecek. Müjdeyi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası duyuracak. İşte detaylar...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

    En son 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak resmi bir tarih bulunmuyor. Merakla beklenen toplantının tarihi belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

    MASADA KYK KREDİ BORÇLARI VAR

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK kredilerine dair soruları cevapladı. Merakla beklenen konuya dair şu açıklamayı yaptı:

    "KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.
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        Haberler Haberler Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? KYK BORÇLARI İÇİN KARAR AÇIKLANIYOR... 2022 Temmuz Bakanlar Kurulu Kabine Toplantı tarihi...
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