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    • Haberler
    • 17.07.2022 09:08
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    • 17.07.2022 09:58
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    Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 bekçilik sınavı kaç dk sürecek?

    Bekçi alımı yapabilmek için uygulanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren adayların herhangi bir aksilik yaşamaması için haberimizde sınav detaylarını derledik. Peki, Bekçilik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 bekçilik sınavı kaç dk sürecek? Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar!

    takvim.com.tr
    Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı 17 Temmuz'da yapılıyor. Bekçilik sınavına katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Bekçilik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 bekçilik sınavı kaç dk sürecek? Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar!

    BEKÇİLİK SINAVINDA İSTENEN BELGELER

    • Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

    • Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

    BEKÇİLİK SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

    Bekçilik sınavında kalem silgi verilmeyecek. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

        BEKÇİLİK SINAVINDA YASAK OLANLAR

        • Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

        BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SAAT KAÇTA?

        2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

        SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

        Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

        Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
        Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
        Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
        Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
        Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
        Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

        Toplam: 100 soru

        YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

        Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

        YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        * Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        * Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

        * Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

        * Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        * Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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        Haberler Haberler Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 bekçilik sınavı kaç dk sürecek?
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