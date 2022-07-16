KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? KYK kayıt tarihleri 2022-23! 2022-2023 KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 -0223 KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurtları sayesinde öğrenciler güvenli, huzurlu ve uygun fiyatla konaklama imkanı buluyor. Aileler ve öğrenciler KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyor. Peki, 2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? İşte merak edilenler!