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    • Haberler
    • 16.07.2022 14:37
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    • 16.07.2022 14:37
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    Şükür namazı ne zaman kılınır? Şükür namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre şükür namazı kaç rekattır, hangi dualar, sureler okunur?

    Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı ne vakit kılınır? Diyanet'e göre şükür namazı kaç rekattır, hangi dualar, sureler okunur sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. İslam dünyası 2022 Ramazan Bayramı'nı idrak eder iken bir yandan da yapılacak ibadetleri araştırıyor ve Allah'ın sunmuş olduğu nimetlere şükretmek hedefiyle şükür namazı kılmak istiyor. İşte bütün bilgiler...

    takvim.com.tr
    Şükür namazı nasıl kılınır?

    Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı ne zaman kılınır? Diyanet'e göre şükür namazı kaç rekattır, hangi dualar, sureler okunur sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dünyası 2022 Ramazan Bayramı'nı idrak ederken bir yandan da yapılacak ibadetleri araştırıyor ve Allah'ın sunduğu nimetlere şükretmek amacıyla şükür namazı kılmak istiyor. İşte tüm bilgiler...

    ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.
    Peygamberimiz Efendimizin de bazı zamanlar bu şekilde namaz kıldığı bildirilir. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allah'ın bu ihsanına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı." (İbniMâce, Salât, 192)

    Şükür namazı, abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet edilerek iki veya dört rekat namaz kılınmasıyla eda edilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.
    Şükür secdesi aynen tilâvet secdesi gibidir. Abdestli bir şekilde şükür secdesine niyet edilir, eller kaldırılmadan "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır, secdeye varılır, mümkün olduğu kadar uzun secde yapılır, sonra da kalkılır.

    Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.
    "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur. Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunarak rükuya gidilir, doğrulunur ve ardından secdeye gidilir.
    Şükür namazının ikinci rekatında ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur. Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunarak rükuya gidilir, doğrulunur ve ardından secdeye gidilir.
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

        ŞÜKÜR NAMAZI FAZİLETLERİ NELERDİR?

        Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur:

        "Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları af olunur." (Buhari, Vudû, 14)
        Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilâl'e:

        "Bilâl! Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler arasında en fazla sevap beklediğin hangisidir? Çünkü ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum" diye sordu.
        Bilâl de:

        – Gece veya gündüz abdest aldıktan sonra bu abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım. En fazla sevap beklediğim ibadet budur, dedi.
        Buhârî, Teheccüd 17, Tevhîd 47; Müslim, Fezâilü's-sahâbe 108

        İSLAMİYET'TE ŞÜKRETMENİN ÖNEMİ

        Şükür; verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalp ile gösterilen saygı ve karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övmedir. Sözlükte yapılan iyiliği bilmek ve onu yaymak, iyilik edeni iyiliğiyle övmek; minnettarlık anlamında kullanılır. Allah'tan veya insanlardan gelen nimet ve iyilikten dolayı minnettarlığını ifade eder.

        Yüce Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanan her insanın vicdanında, bir minnettarlık ve şükran hissinin uyanması gerekir. Bu hissin ifadesi olan hamd ve şükür, hem sözle, hem de fiilî olarak yerine getirilmelidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, "Her şeyin bir zekâtı vardır, bedenin zekâtı da oruçtur" buyurarak, her nimetin söz ve fiille yapılan bir şükrü, bir zekâtı olduğuna işaret etmişlerdir. O halde, Allah'ın verdiği nimetlere şükür için sadece, "Çok şükür, hamd olsun" demek yeterli olmaz. Çünkü sözle yapılan hamd ve şükrün fiilen de yapılması gerekir.

        Kur'an-ı Kerim'de şükür kelimesi ve türevleri yetmiş beş yerde geçer. Bunların çoğunda Allah'ın nimetleri ve ihsanlarından söz edilir, dolayısıyla insanların Allah'a şükretmesi gerektiği bildirilir ve şükredenlere verilecek mükafatlar anlatılır. İslam alimleri de şükretmek konusunda önemli yol göstericilerden olmuşlardır. Şükür konusu ağırlıklı biçimde tasavvufi eserlerde incelenmiş olup bunların en önemlisi Gazali'nin İhyâʾü ʿulûmi'd-dîn'idir. Kırk ana bölümden oluşan eserin 32. bölümü "Sabır ve Şükür" başlığını taşır. Gazali'ye göre Allah, razı olduğu ve olmadığı şeyleri ayırt etmesini sağlamak için katından gönderdiği vahiy bilgileriyle insana kalp basireti vermiştir.

        Hadislerde şükür kavramı hem "verdiği nimetten dolayı kulun Allah'a minnettar olması" hem "Allah'ın kullarının şükrüne karşılık vermesi, iyiliklerini ödüllendirmesi" hem de "insanların birbirine teşekkür etmesi" mânasında geçmektedir.
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        Haberler Haberler Şükür namazı ne zaman kılınır? Şükür namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre şükür namazı kaç rekattır, hangi dualar, sureler okunur?
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