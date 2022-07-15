KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ? 2022 KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? E- Devlet KYK kredi borcu sorgulama ekranı

Üniversite okuyan öğrencilere okudukları dönem boyunca verilen KYK kredileri, öğrenciler mezun olduktan sonra kendilerinden bir müddet sonra talep ediliyor. Ödenmeyen kredilere de belirli miktarda faiz ekleniyor. Söz konusu kredi faizlerinin silinmesi gündemde. Son dakika açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Peki KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ? 2022 KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? İşte yeni gelişmeler ve E- Devlet KYK kredi borcu sorgulama ekranı..