Kalem Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Kalem Suresi kaç ayet? Kalem Suresi nasıl okunur?



• (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

• Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .

• "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).

• İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"

• "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).

• Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

• Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

• Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

• İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

• Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

• Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

• Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

• Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

• O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?

• Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

• Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

• Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

• O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

• Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

• Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

• Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

• Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

• Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

• Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

• Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

• Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

• O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar.

• Halbuki o âlemler için bir öğüttür.