İnstagram sürekli olarak duruyor neden? İnstagram açılmadan kapanıyor? 15 Temmuz İnstagram sorunu çözme! Son dakika

SON DAKİKA! Instagram erişim sorunu ile ilgili araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Saatlerden uygulamada sorun yaşanıyor. Peki İnstagram sürekli olarak duruyor neden? İnstagram açılmadan kapanıyor? İşte 15 Temmuz İnstagram sorunu çözme yolları!
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SÜREKLİ OLARAK DONUYOR?
Intagram kullanıcıları an itibariyle erişim problemi yaşamaya devam ediyor. 14 Temmuz akşam saatlerinde uygulamada sorun yaşanıyordu. 15 Temmuz sabah saatlerinde bazı kullanıcılar sorun ile karşılaşmaya devam ediyor.
İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Kullanıcılar Instagram'ın düzeleceği zaman ile ilgili detayları merak ediliyor. Öncelikle belirlelim ki henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların karşına 'Instagram sürekli olarak duruyor' uyarısının ne zaman kalkacağı bilinmiyor.