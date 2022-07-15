Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 15.07.2022 08:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 08:09
    ABONE OL

    Evlat edinme şartları, nasıl evlat edinebilirim? Yeni doğmuş bebek evlat edinme nasıl yapılır?

    Evlat edinme şartları, nasıl evlat edinebilirim? Yeni doğmuş bebek evlat edinme nasıl yapılır? Sorularının detayları haberimizde... Yeni doğmuş bebeklerin evlat edinilebilmesi için evlat edinecek olan bebeğin canlı olarak doğmuş ve ilk 6 hafta boyunca da yaşamaya devam etmiş olması gereklidir. Bunun dışında, yeni doğmuş bebekler ile büyümüş olan çocukların evlat edinmeleri arasında farklar bulunmaz. Ayrıca, yeni doğmuş bebeğin ailesinin bebeğin yeni bir ailesi olması için rızasının olması gereklidir.

    takvim.com.tr
    Evlat edinme şartları, nasıl evlat edinebilirim? Yeni doğmuş bebek evlat edinme nasıl rapılır?

    Evlat edinme koşulları, şöyle sıralanmıştır:

    • Evlat edinmek isteyen çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir.

    • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşlarını doldurmaları zorunludur.

    • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması gerekir.

    • Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması zorunluluğu mevcuttur.

    • Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına olması gereklidir.

    • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının olması evlat edinme işleminin gerçekleşmesi için gereklidir.

    • Çocuğun ana ve babasının eğer varsa, rızasının bulunması şartı aranır. (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç)

    • Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması gereklidir.

    • Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

    Nasıl Evlat Edinebilirim?

    Bir çocuğun evlat edinilebilmesi için günümüzde uygulanan iki farklı yol mevcuttur. Bu yollardan ilki, evlat edinme koşullarının tümünü taşıyan çiftlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile iletişime geçerek evlat edinmek istediklerini iletmeleridir. Eğer çiftler evlat edinme durumu için uygun görülürlerse ilgili kurum kendilerine gerekli adımları gösterecek ve resmi işlemleri gerçekleştirmelerinde kendilerine yardımcı olacaktır. Diğer yol ise çocukların resmi olarak anne ve babalarının ya da vasilerinin bulunması durumunda Aile Mahkemesine veya Asliye Hukuk Mahkemesine doğrudan başvuru yapmaları şeklinde gerçekleşir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine gidilmesi gereklidir.

        Yeni Doğmuş Bebek Evlat Edinme Nasıl Yapılır?

        Yeni doğmuş bebeklerin evlat edinilebilmesi için evlat edinecek olan bebeğin canlı olarak doğmuş ve ilk 6 hafta boyunca da yaşamaya devam etmiş olması gereklidir. Bunun dışında, yeni doğmuş bebekler ile büyümüş olan çocukların evlat edinmeleri arasında farklar bulunmaz. Ayrıca, yeni doğmuş bebeğin ailesinin bebeğin yeni bir ailesi olması için rızasının olması gereklidir.

        Bekarların Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

        Evli olmayan kişilerin evlat edinmeleri için belirlenmiş olan koşullar, evlat edinme koşulları ile aynıdır. Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 30 yaşlarını doldurmaları ve en az ilkokuldan mezun olmaları zorunludur. Bunlarla beraber, diğer şartları da sağlayan ve evlat edinmiş oldukları çocuklara bakabilecek güçte olduklarını yetkili kişilere kanıtlamaları ile beraber yalnız başlarına evlat edinebilirler.

        50 Yaşında Evlat Edinebilir Mi?

        Evlat edinmenin yaş sınırı, kaldırılmıştır. Daha önceki resmi kanunlar ile belirlenmiş olan evlat edinebilmenin maksimum sınırı 40 yaştır. Ancak 40 yaş sınırının kaldırılması ile beraber artık her yaşta insan, akli sağlığının ve maddi gücünün yerinde olduğunu kanıtlamasından sonda evlat edinme hakkına sahiptir.

        Yurtdışından Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

        Türkiye Cumhuriyeti olmayan bir çocuğun evlat edinebilmesi için yerine getirilmesi gerekli görülen evlat edinme koşulları şöyle sıralanmıştır:
        • Evlât edinecek olan ebeveynin, evlât edinme vasıflarına sahip ve uygun olduğunun tespit etmesi
        • Makamlarca gerekli görüldüğü takdirde evlât edinecek ebeveyn ile istişarede bulunulmasının sağlamış olması
        • Çocuğun bu Devlete girmesine ve orada sürekli ikametine izin verilmiş veya verilecek olmasının tespit edilmesi
        Belirlenmiş olan bu 3 koşulun dışında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan evlat edinme koşullarının da yerine getirilmesi gereklidir. Evlat edinilecek olan çocuk Türk bir çift tarafından evlatlık alınacağı için kişilerin Türkiye içinde geçerli koşulları sağlamak zorundadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye aşkına
        Haberler Haberler Evlat edinme şartları, nasıl evlat edinebilirim? Yeni doğmuş bebek evlat edinme nasıl yapılır?
            SON DAKİKA