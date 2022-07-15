Emekli sandığı 4A, 4B, 4C Temmuz maaş farkı ne zaman ödenecek? 2022SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları o gün hesaplarda!

Emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yer aldı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
2022 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu.
8 Temmuz tarihinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaşlarına yapılan yüzde 41.7'lik zammın hesaplara yatmaya başladığını söyledi.