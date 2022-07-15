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    • Haberler
    • 15.07.2022 17:20
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    • 15.07.2022 17:20
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    Emekli sandığı 4A, 4B, 4C Temmuz maaş farkı ne zaman ödenecek? 2022SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları o gün hesaplarda!

    Emekli sandığı Temmuz maaş farkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. SGK, Bağ-Kur emekli maaşları hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları hangi gün yatacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emekli sandığı 4A, 4B, 4C Temmuz maaş farkı ne zaman ödenecek?

    Emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yer aldı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    2022 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu.

    8 Temmuz tarihinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaşlarına yapılan yüzde 41.7'lik zammın hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

        Memur zam farklarının 17 Temmuz 2022 gününden itibaren hesaplara yatacağı belirtildi. Emekli zam farkları ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da Temmuz ayının sonlarına doğru hesaplar ayatması bekleniyor.

        2022 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,


        BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ


        Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

        Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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        Haberler Haberler Emekli sandığı 4A, 4B, 4C Temmuz maaş farkı ne zaman ödenecek? 2022SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları o gün hesaplarda!
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