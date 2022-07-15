Beşiktaş Mainz maçı CANLI İZLE! 📺 Beşiktaş-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın hücum hattına transfer ettiği Jackson Muleka, halen takımla birlikte çalışmalara başlayamadı. Bireysel olarak idmanlara devam eden Kongolu forvetin, önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. Fakat bu süre içerisinde 22 yaşındaki genç oyuncuya, ekstra çalışmalar verileceği ve en kısa sürede takıma adapte olmasının sağlanacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)