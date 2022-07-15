2023 okullar ne zaman açılacak? Okullar kaçında, hangi gün açılıyor?

Yaz tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler okulların açılış tarihi hakkında araştırmalara başladı 2023 okullar ne zaman açılacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bigli için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.