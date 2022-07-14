Rüyada valiz hazırladığını görmek, bekar kimseler için baba evlerinden evlenmek sureti ile ayrılacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri kendileri için yeni bir yuva kurabilir ve kurmuş oldukları yeni yuvada çok mutlu olabilirler. Ancak kendi istekleri dışında başkaları tarafından evlendirilmek isteniyorlarsa başkalarına karşı tepkilerini ortaya koymalılardır.
Rüyada valiz hazırladığını görmek, rüya sahiplerinin bir anda çok ciddi kararlar alacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu rüyanın görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin vermiş oldukları kararların kendileri ile beraber birçok insanı da etkileyeceğinin habercisi olarak yorumlanmıştır. Bu nedenle de rüya sahipleri, herhangi bir konuda karar alırken başka insanların geleceği hakkında da karar verdiklerini akıllarına getirmelilerdir.
Rüyada Birine Valiz Hazırlamak
Biri için bavul hazırladığını rüyada görmek, bazı rüya alimleri tarafından yakın zamanda rüya sahiplerinin biri için bir hazırlık içine girecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin eğer hayatlarında biri varsa ve bu kişi ile yakın zamanda görüşeceklerse, çok umutlanmamalı ve kendilerini gelecek hakkında verilmesi gereken bazı kararlara odaklamamalılardır.