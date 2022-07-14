Döviz büroları ve kuyumcular bayramda açık olacak mı? Vatandaşların döviz bürosunda ve kuyumcuda işleri oluyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı? 9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 bayramda döviz büroları, kuyumcular kapalı mı? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. İşte merak edilenler!
KURBAN BAYRAMI'NDA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?
Dini bayramlarda döviz büroları da birçok kurum gibi hizmet vermemektedir. Arife günü ise döviz büroları, yarım gün şeklinde çalışmaktadır. Ancak bazı döviz bürolarının kapanış saatleri farklılık gösterebilmektedir.
BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Kuyumcular özel işletmeler olduğu için Kurban Bayramı'nda çalışıp çalışmama seçeneği kendilerine kalmış bir durum. Yani resmi tatillerde kuyumcuların kapalı ya da açık olması gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu nedenle size en yakın kuyumculara giderek açık olduğu takdirde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.