KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ön Lisans KPSS oturumu üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanları ilgilendiriyor. KPSS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden adaylar gözünü başvuru tarihlerine çevirdi. ÖSYM merakla beklenen sınav takvimi açıklandı. Peki, KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman? KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi!
KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN OLUNACAK?
KPSS Önlisans başvuruları ÖSYM tarafından 3-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. KPSS Önlisans sınavı 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı iin başvurular 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-KPSS ÖN LİSANS
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022