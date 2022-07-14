2022 Temmuz FED faiz kararı açıklandı mı? FED FAİZ KARARI ne oldu? Faiz arttı mı, düştü mü?

Dünyada enflasyon artarken Amerika'da da enflasyon rekor seviyelere geldi. Haziranda beklenin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, FED faiz akrarı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? FED faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte merak edilenler...
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.
HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.