2022 Temmuz FED faiz kararı açıklandı mı? FED FAİZ KARARI ne oldu? Faiz arttı mı, düştü mü?

Dünyada enflasyon artarken Amerika'da da enflasyon rekor seviyelere geldi. Haziranda beklenin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, FED faiz akrarı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? FED faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte merak edilenler...