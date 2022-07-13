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    • Haberler
    • 13.07.2022 18:48
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    • 13.07.2022 18:48
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    Sağlık ocakları ne zaman açılacak? 13,14,15 Temmuz bayramdan sonra sağlık ocakları açık mı?

    Bayram tatili sonrası sağlık ocaklarının yarın çalışıp çalışmayacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, hastaneler ve sağlık ocakları bayramdan sonra ne zaman açılır? İşte konuyla ilgili detaylar…

    takvim.com.tr
    Sağlık ocakları ne zaman açılacak? 13,14,15 Temmuz bayramdan sonra sağlık ocakları açık mı?

    Sağlık ocaklarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sağlık ocakları ne zaman açılacak sorusu yer alıyor. İşte sağlık ocaklarının açılacağı gün ve konu hakkında detaylar...

    13,14,15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

    Resmi makamlarca 9 gün sürecek bayram tatili olacağının açıklanması ile kamu sağlığı hizmeti veren hastane, eczane ve sağlık ocağı gibi kurumlar da tatil oldu. Bu yüzden hastaneler ve sağlık ocakları, diğer resmi kurumlar gibi bayramda çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak. Bayram boyunca da nöbetçi eczaneler açık olacak.

    9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı. 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı. Öte yandan 15 Temmuz'da resmi tatil olacak. Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

        ECZANELER AÇIK MI?


        9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince eczaneler de kapalı olacak. Pazar günleri olduğu gibi resmi tatil günlerinde de nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
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        Haberler Haberler Sağlık ocakları ne zaman açılacak? 13,14,15 Temmuz bayramdan sonra sağlık ocakları açık mı?
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