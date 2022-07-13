PUBG 2.1 güncelleme ne zaman, saat kaçta yüklenecek? PUBG Mobile 2.1 yeni güncelleme özellikleri neler?

Eğlence Parkı

1. Orta mesafe atış poligonu, keskin nişancı atış poligonu vb. gibi daha fazla menzilli atış talimi seçeneği eklendi.

2. Bir Set Deneme Sandığı eklendi. Eğlence Parkında nadir setleri denemek için görevleri tamamla.

3. 2 adet güzel ve nadir Gökyüzü eklendi. Farklı Eğlence Parklarını ziyaret etmeye devam et, bakalım görebilecek misin?

4. Daha rahatlatıcı bir deneyim sunabilmek adına Eğlence Parkının paket büyüklüğü iyileştirilerek daha fazla sıkıştırıldı!

Sohbet Odası

Arkadaşları sohbete hızlı bir şekilde davet edebilmek için Arkadaş Davet Et ve Davet Kartı özellikleri eklendi. Gerçek zamanlı sesli mesajlaşma özelliği ile arkadaşlarınla özgürce konuş!

Sonuç İyileştirmeleri

1. Artık farklı önemli anlar yaşandığında çeşitli madalyalar kazanılabilir. Sende bu nadir madalyalardan hangileri var?

2. Bir maçtan kendisi ayrılan oyuncular hâlâ savaşmaya devam eden takım arkadaşlarını artık görebilecekler ve sonuç ekranında kendilerini yalnız hissetmeyecekler.

3. Daha fazla içerik eklemek amacıyla sonuç ekranındaki unvanlar üzerinde tekrar çalışıldı. Oyuncular unvanların üzerine dokunduklarında unvan açıklamalarını görebilecekler.

4. Sonuç ekranına Hareket butonları eklendi. Oyuncular bu butonları kullanarak sonuç ekranında dans edebilir ve takım arkadaşlarıyla kutlama yapabilirler.

5. Eklenen Tümünü Beğen butonu ile takım arkadaşlarına tek dokunuşla hemen Beğeni gönderebilirsin. Takım arkadaşlarına bir Beğeni gönder!

Önemli Anlar

Önemli Anlara durum kaplamaları eklendi, böylece oyuncular kendi durumlarına daha kişisel dokunuşlar yapabilirler!

C3S7

Yeni Cycle 3 Sezon 7 başladı! Yeni Antik Gizem: Yükseliş görevlerini tamamla ve hatıra unvanlarının kilidini aç.

1. Sezon Süresi: 19/07 saat 02:00 - 19/09 saat 23:59 (UTC+0).

2. Sezon Ödülleri: C3S7 Gözlüğü, C3S7 Seti, C3S7 Paraşütü, C3S7 - QBU, C3S7 Maskesi, C3S7 Şapkası.

3. Yeni Sezon Bonus Puan Kartları ve sınırlı süreli Puan Koruması Kartları. Hızla rütbe atlamak artık bir hayal değil!

Royale Pass

Royale Pass Month 13: Exo-Genesis

Yeni Royale Pass Month başladı. RP'ye özel bir Eskort Uçak kaplamasını %90 indirimli al ve Süper Puan Görevi iadeleri elde et!

Süre: 19/07 saat 02:00 - 18/08 saat 23:59 (UTC+0)

Diğer İyileştirmeler

1. Silvanus Zırh-X

Silvanus Zırh-X'i (6 Yıldızlı) elde eden oyuncular artık maskeyi envanterlerinde ayrı olarak giyebilirler.

2. Abonelikler

Abonelik özelliği yenilendi ve bazı tek amaçlı kuponlar genel kupon olarak güncellendi. Her gün ilk Klasik Sandık için %75'e varan indirim elde et. İlk kez abone olma ödülü güncellendi.

3. Temel Deneyim

● Hava yardımıyla gelen yeni keskin nişancı tüfeği AMR eklendi ve Hafif Makineliler ile taarruz tüfekleri tekrar dengelendi.

● Artık Metro Royale çok oyunculu modunda oynamak için 80 veya üzeri Liyakat gerekecek.

● Bireysel Eğitim Sahasına Ayak Sesi Eğitimi ile Silah Sesi Eğitimi eklendi ve kişiselleştirilebilir özel eğitim etkinleştirildi.

● Kontrol sekmesine "Buluta Kaydet" işlevi eklendi, böylece ayarlar farklı cihazlarda senkronize edilebilecek.

● İndirme deneyimini iyileştirmek amacıyla kaynakların indirildiği ve silindiği Kaynak İndirme Merkezi güncellenerek Kaynak Yönetim Merkezi hâline getirildi.

● Sonuç ekranındaki grafikler ve paylaşılan sonuç resmi iyileştirildi.

● Yanlışlıkla bir butona basma ihtimalini azaltmak amacıyla maç içi buton kontrolleri iyileştirildi.

● Livik'teki kaplıcaların yüzeyinde kurşun deliklerinin ortaya çıkması sorunu düzeltildi

● Livik'teki bazı duvar ve pencerelere tırmanırken yaşanan olağan dışı hareketler düzeltildi

● Metro Royale'deki çatışma alanının dışında yüzebilme sorunu düzeltildi